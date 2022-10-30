Вашингтон, 30 октября, 2022, 17:46 — ИА Регнум. Флоренс Пью рассказала, что в начале карьеры продюсеры пытались вносить всяческие изменения в её внешность и образ. Об этом 30 октября сообщает портал Deadline.

Кадр из интервью Флоренс Пью

Во время беседы с журналистами актриса пожаловалась, что её «боссам» не нравилось в ней почти всё, начиная с веса и внешнего вида и заканчивая формой лица и бровей. «Это было совершенно не тем, чем я хотела заниматься», — сказала Пью, отметив, что в тот момент она хотела получить такие же впечатления от работы, как и на съёмках её дебютного фильма «Падение» (2014) Абигаля Мортимера, но столкнулась с совсем другим.

Актриса решила, что совершила «огромную ошибку» и думала, что её кинокарьера окончена. Ситуацию исправило прослушивание на главную роль в фильм «Леди Макбет», Пью отметила, что тогда она «снова влюбилась в кино».

Напомним, ранее Флоренс Пью снялась в таких картинах, как «Маленькие женщины», «Чёрная вдова» и других. В сентябре 2022 года на экраны вышел психологический хоррор «Не беспокойся, дорогая», в котором она исполнила роль девушки по имени Элис.