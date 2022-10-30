Донецк, 30 октября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Петровский и Куйбышевский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:55 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибра 152 мм. 17:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Куйбышевский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что боевики ВСУ обстреляли Киевский район Донецка натовскими снарядами.