Лондон, 30 октября, 2022, 17:34 — ИА Регнум. 30 октября в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» футбольный клуб «Арсенал» в матче 14-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Ноттингем Форестом». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Www.arsenal.com Эмблема футбольного клуба «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Арсенал»: Эрон Рэмздейл, Бен Уайт, Габриэл, Вильям Салиба, Такэхиро Томиясу, Томас Парти, Мартин Эдегор, Гранит Джака, Букайо Сака, Габриел Мартинелли, Габриэль Жезус.

«Ноттингем Форест»: Дин Хендерсон, Стив Кук, Серж Орье, Скотт Маккенна, Ренан Лоди, Шейху Куяте, Райан Йейтс, Ремо Фройлер, Тайво Авньи, Морган Гиббс-Уайт, Джесси Лингард.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты главного судьи — Эдриан Холмс и Джеймс Мейнуоринг. Резервный арбитр — Андре Марринер.