Кишинёв, 30 октября, 2022, 17:33 — ИА Регнум. В столице Молдавии Кишинёве проходит очередная массовая акция протеста, манифестанты требуют отставки руководства страны и досрочных выборов в парламент.

partidulsor. md Палаточный городок партии «Шор» возле Генпрокуратуры Молдавии

«Власти боятся протестов. А ведь это не протест конкретной партии, это народное негодование. Растут цены, тарифы, правительство допустило кризис в энергетике, что дальше? Так жить нельзя», — сказал РИА Новости перед началом шествия один из лидеров протестного движения Дину Цуркану.

Как сообщало ИА REGNUM, апелляционная палата Кишинёва 25 октября приняла решение вернуть под домашний арест депутата парламента Молдавии, одного из лидеров оппозиционной партии «Шор» Марину Таубер.

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