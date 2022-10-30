Екатеринбург, , 17:32 — REGNUM В Свердловской области МЧС призывает граждан не выходить на тонкий лёд водоёмов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Лёд

Поводом стало размещённое в интернете видео из Краснотурьинска. Там рыбак вышел на тонкий лёд. В МЧС отмечают, что попадание человека в холодную воду может быть смертельно опасно, так как организм начинает охлаждаться. Для того, чтобы процессы стали необратимыми, достаточно пяти минут пребывания в ледяной воде.

«По прошествии этого времени человек может ещё дышать, быть в сознании, но его здоровью уже будет нанесён урон, несовместимый с жизнью», — отмечают в ведомстве.