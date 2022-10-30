Донецк, 30 октября, 2022, 17:31 — ИА Регнум. Город Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Mil.gov.ua Солдаты ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:10 — населенный пункт Дылеевка — населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики выпустили по Горловке восемь натовских снарядов.