Париж, , 17:28 — REGNUM Россия не причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом написал французский политик Флориан Филиппо на странице в соцсети Twitter.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

По его данным, результатами расследования взрывов на газопроводах располагает Швеция, власти которой отказываются их обнародовать.

«Мы знаем, что это не Россия», — написал он.

По его мнению, в подрывах газопроводов, по которым поставлялось голубое топливо в Германию, виновна страна НАТО или страны альянса.

Филиппо добавил, что правда по данному вопросу скоро выяснится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что специалисты ВМС Британии причастны к совершению подрывов на газопроводах.