Париж, 30 октября, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Россия не причастна к диверсиям на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом написал французский политик Флориан Филиппо на странице в соцсети Twitter.

Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября» Место разрушения газопровода «Северный поток»

По его данным, результатами расследования взрывов на газопроводах располагает Швеция, власти которой отказываются их обнародовать.

«Мы знаем, что это не Россия», — написал он.

По его мнению, в подрывах газопроводов, по которым поставлялось голубое топливо в Германию, виновна страна НАТО или страны альянса.

Филиппо добавил, что правда по данному вопросу скоро выяснится.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков рассказал, что специалисты ВМС Британии причастны к совершению подрывов на газопроводах.