Лос-Анджелес, США, , 17:25 — REGNUM Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима прокомментировал сообщение о смерти основателя группы Low Roar Райана Каразии. Публикацию он разместил 30 октября на своей странице в соцсети.

Хидэо Кодзима KniBaron

«Я не могу в это поверить. Я не хочу в это верить», — написал в посте Кодзима. Разработчик подчеркнул, что без Каразии и его музыки у него не получилось бы создать игру Death Stranding, и что творчество музыканта будет жить вечно.

Ранее участники Low Roar сообщили на странице группы в соцсети, что Райан Каразия скончался в возрасте 40 лет. Причиной смерти музыканта стали осложнения, проявившиеся на фоне пневмонии.

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