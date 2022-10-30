Лос-Анджелес, США, 30 октября, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Известный японский геймдизайнер Хидео Кодзима прокомментировал сообщение о смерти основателя группы Low Roar Райана Каразии. Публикацию он разместил 30 октября на своей странице в соцсети.

KniBaron Хидэо Кодзима

«Я не могу в это поверить. Я не хочу в это верить», — написал в посте Кодзима. Разработчик подчеркнул, что без Каразии и его музыки у него не получилось бы создать игру Death Stranding, и что творчество музыканта будет жить вечно.

Ранее участники Low Roar сообщили на странице группы в соцсети, что Райан Каразия скончался в возрасте 40 лет. Причиной смерти музыканта стали осложнения, проявившиеся на фоне пневмонии.