Москва, , 17:02 — REGNUM Министерство обороны России показало кадры уничтожения диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться в Энергодаре со стороны Каховского водохранилища. Видео опубликовал 30 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Министерство обороны России Дарья Антонова © ИА REGNUM

На снятых прибором ночного видения кадрах показано, как плавательное средство диверсантов ВСУ движется по воде, после его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооружённые формирования киевского террористического режима били по селу Ивановка в окрестностях Энергодара с вечера 29 октября на протяжении 10-12 часов.

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