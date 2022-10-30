Москва, 30 октября, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения диверсантов ВСУ, которые пытались высадиться в Энергодаре со стороны Каховского водохранилища. Видео опубликовал 30 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны России

На снятых прибором ночного видения кадрах показано, как плавательное средство диверсантов ВСУ движется по воде, после его накрывают огнем. Видны множественные всплески от попадания в воду боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что вооружённые формирования киевского террористического режима били по селу Ивановка в окрестностях Энергодара с вечера 29 октября на протяжении 10-12 часов.

Читайте также: Рогов: ВСУ били по окрестностям Энергодара на протяжении 10-12 часов