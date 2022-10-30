Ханты-Мансийск, 30 октября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. В Югре бесплатными лекарственными препаратами будут обеспечиваться люди, страдающие такими редкими заболеваниями, как гемолитико-уремический синдром, юношеским артрит с системным началом, мукополисахаридоз I, II и VI типов. Об этом сообщает информационно-аналитическое управление думы Ханты-Мансийского автономного округа.

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«Мы уточнили полномочие правительства автономного округа по ведению регионального сегмента Федерального регистра лиц, больных определенными заболеваниями и имеющих право на обеспечение бесплатными лекарственными препаратами, в части расширения перечня таких заболеваний в соответствии с федеральным законодательством», — пояснил председатель думы ХМАО Борис Хохряков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Югре с 2022 года бесплатные лекарства положены региональным льготникам, страдающим от хронической сердечной недостаточности. А также детям и совершеннолетним гражданам до 23 лет, страдающим диабетом и получающие образование в очной форме. Такие пациенты обеспечиваются бесплатно датчиками к системе flash-мониторинга глюкозы.