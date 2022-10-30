Москва, 30 октября, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Объяснять США позицию России необходимо продолжать. Об этом 30 октября заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире «Россия 1».

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Представитель Кремля напомнил о словах главы РФ Владимира Путина, который сказал, что до властей США, которые убеждены в своей правоте, «с первого раза не доходит».

«Нужно очень терпеливо продолжать доносить свою позицию (до США — прим. ИА REGNUM), тем более, если это делать таким профессиональным, доходчивым и в то же время глубоко философским способом», — сказал Песков, говоря о речи Путина на «Валдае».

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не может быть чьим-то вассалом и продолжит отстаивать свои интересы.