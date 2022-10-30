Москва, , 16:44 — REGNUM Увольнения и назначения российских чиновников совершенно нормальный процесс, это не является признаком чьего-либо провала. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

Ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости изменений и донастройки системы управления.

Песков, отвечая на соответствующий вопрос, назвал увольнения и назначения совершенно нормальным процессом.

«Это не значит, что кто-то проваливается», — добавил он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что тяжелее всего наладить коллективную работу.