Самара, 30 октября, 2022, 16:31 — ИА Регнум. 30 октября в Самаре на стадионе «Самара Арена» футбольный клуб «Крылья Советов» одержал волевую в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с «Пари Нижним Новгородом». Основное время завершилось со счетом 2:1.

Алексей Колчин ИА REGNUM Гленн Бейл

Единственный мяч гостей на 32-й минуте встречи ударом с пенальти забил российский центральный нападающий Тимур Сулейманов. На 90+2-й минуте защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук срезал мяч в свои ворота после удара Романа Евгеньева. Через 10 минут Глен Бейл впервые вывел хозяев вперед, реализовав пенальти. Красную карточку получил защитник гостей Даниил Пенчиков.

Составы команд:

«Крылья Советов»: Овсянников, Солдатенков, Бейл, Евгеньев, Барач (Костанца, 73’), Витюгов, Коваленко, Чиркович, Пиняев, Глушенков, Рахманович (Шитов, 60’).

«Пари НН»: Нигматуллин, Масоэро, Гоцук, Агапов, Пенчиков, Набиуллин (Корнюшин, 82’), Жигулев (Михайлов, 59’), Кротов, Милсон (Рыбчинский, 67’), Шарипов (Александров, 82’), Сулейманов (Янсане, 58’).

На данный момент «Крылья Советов» с четырьмя победами и 17 набранными очками занимают 11-е место в турнирной таблице РПЛ. «Пари НН», набрав 13 очков, располагается позицией ниже.