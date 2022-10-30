Ямальский район, Ямало-Ненецкий АО, 30 октября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. В Ямальском районе (ЯНАО) стали выдавать школьникам очки после осмотра у офтальмолога. В этом учебном году уже закупили 77 пар необходимую для детей оптики, сообщил глава муниципалитета Андрей Кугаевский.

Пресс-служба горадминистрации Ямальского района Детяи тундровиков вручили очки

«Родители школьников не могут приобрести средства коррекции зрения в городах и на заказ, так как ведут кочевой образ жизни», — отметил глава района.

Вместе с общественным движением «Ямал» муниципальные власти решили помочь детям с очками. Часть выдали в районной школе — интернате и часть отправили в Сеяху. Готовится следующая партия детской оптики.