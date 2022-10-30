Вашингтон, , 16:25 — REGNUM Киевский режим просит Соединенные Штаты оказать на Израиль давление, чтобы они предоставили Киеву военную помощь. Об этом сообщает американское издание The Hill со ссылкой на посла киевского режима Евгения Корнийчука.

Переговоры США и Израиля Netanyahu.org.il

«Американцы — единственные, кого Израиль слушает», — сказал он.

Представитель киевского режима также отметил, что хотел бы, чтобы администрация главы Белого дома проверила степень соблюдения антироссийских санкций со стороны Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности администрации президента США Джон Кирби заявил, что Белый дом не «выкручивает руки» Израилю, добиваясь от еврейского государства начала поставок оружия киевским нацистам.

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