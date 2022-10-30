Санкт-Петербург, , 16:22 — REGNUM В Санкт-Петербурге на 50-м году жизни скончался писатель-фантаст Андрей Мартьянов. Об этом 30 октября сообщил в своём телеграм-канале его коллега Александр Пелевин.

Свечи Дарья Драй © ИА REGNUM

«Были знакомы с ним десять лет, долгое время очень хорошо дружили, жили в соседних кварталах, вместе создавали знаменитый паблик «Записки легата Гая Анонимуса», — написал Пелевин. Он отметил, что в последние годы не общался с покойным, которого охарактеризовал как отзывчивого человека с «удивительной бодростью духа», отличным чувством юмора и «нечеловеческой работоспособностью». Пелевин не сообщил подробностей по поводу того, что стало причиной смерти Мартьянова.

Для справки: Андрей Мартьянов родился 3 сентября 1973 года. В 90-х годах XX века работал фельдшером на скорой помощи, являлся активным участником российского ролевого движения. Длительное время представлялся как переводчик романов новозеландского писателя Олафа Б. Локнита — автора книг, которые представляли собой вольное продолжение саги про Конана-варвара. Впоследствии выяснилось, что это был псевдоним самого Мартьянова.