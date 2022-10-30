Мелитополь, 30 октября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Если боевики ВСУ будут отброшены от Запорожской АЭС за пределы радиуса поражения их дальнобойных орудий и реактивных систем залпового огня (РСЗО), тогда безопасность на станции может быть обеспечена. Об этом 30 октября сообщил в Telegram-канале председатель общественного объединения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя заявление гендиректора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси.

(сс) DENAMAX Запорожская АЭС

«Зона безопасности вокруг ЗАЭС может быть достигнута только одним путем — необходимо отбросить боевиков Зеленского [глава киевского режима Владимир Зеленский] за пределы радиуса поражения их дальнобойных орудий и РСЗО», — отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на Запорожской АЭС «хрупкая и опасная».