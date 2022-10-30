Степанакерт, , 16:19 — REGNUM Документ

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Многоуважаемый Владимир Владимирович!

От лица граждан Российской Федерации, славян и прихожан Русской Православной Церкви, проживающих в Нагорном Карабахе, выражаем Вам глубокую признательность за Ваши усилия по прекращению кровопролитной карабахской войны 2020 года, унесшей тысячи жизней. Благодаря Российской миротворческой миссии 120 000 жителей вернулись на родную карабахскую землю.

Прошедшая война имеет тяжелейшие последствия. Десятки тысяч мирных жителей оказались на улице, без крова и имущества. Речь идет о нескольких населенных пунктах, в частности, о целом Гадрутском районе, в котором ещё с царских времен располагались русские, а в дальнейшем и советские военные подразделения. Этим объясняется то, что в этом районе сформировалось самобытное русско-армянское общество со своим неповторимым диалектом.

Справедливости ради необходимо отметить, что практически все карабахцы являются носителями русского языка. Соприкосновение с русскими в течение двух веков позволило карабахским армянам впитать в себя лучшие традиции богатейшей мировой русской культуры. Именно поэтому в карабахском диалекте армянского языка присутствует большое количество русских заимствований, что позволяет русскому человеку понимать карабахца. Также, как и карабахцу — русского. Язык говорит о многом, о глубинной исторической связи карабахцев с Россией, к которой три века назад карабахские мелики обратились за помощью — во имя спасения Карабаха. Дело, начатое Петром Великим, довершил Александр Первый. В результате присоединения Карабаха к Российской империи по Гюлистанскому договору (1813 г.) на «веки вечные» карабахские армяне получили возможность жить и созидать на земле предков. Древние христианские храмы, могилы предков и хачкары, датированные серединой прошлого тысячелетия, — тому неопровержимое свидетельство.

Вхождение Карабаха в состав Российской империи позволило появиться в истории целому ряду великих русских полководцев с карабахскими корнями, среди которых был и герой Отечественной войны 1812 года Валериан Мадатов. Мы можем перечислить целый список генералов царской армии, кавалеров орденов, а также маршалов, Героев и даже дважды Героев Советского Союза. Единственным представителем кавказских народов на столь высоком посту — командующим армиями и фронтами в ВОВ 1941–1945 гг. был карабахский армянин, дважды Герой Советского Союза маршал Иван Баграмян. Список выдающихся карабахцев впечатляет несоизмеримостью соотношения численности населения к числу генералов армии Российской империи и Героев Советского Союза. И тут необходимо отметить беспрецедентную по своим масштабам мобилизацию карабахского населения в годы Великой Отечественной войны, составившую 32% от населения НКАО. Впрочем, карабахские армяне вносили свой вклад в строительство Российского государства не только на военном поприще, но и в науке, культуре и спорте.

Историческая правда, почерпнутая из архивных источников, позволяет нам делать однозначные выводы о карабахской проблематике — как об этническом противостоянии с вековой протяженностью.

В 1920 году в Шуши армянское население испытало на себе жесточайшие погромы и резню. До наших дней дошло поэтическое свидетельство о тех трагических событиях — стихотворение «Фаэтонщик» великого русского поэта Осипа Мандельштама. После той резни в Шуши не осталось армян, что позволило превратить его за советский период в исключительно азербайджанский город. Такие же кровавые события происходили в начале XX века в Баку.

Из воспоминаний мачехи другого русского поэта Владимира Высоцкого (воспитанного карабахской армянкой Евгенией Лихалатовой (Мартиросовой)), мы узнаём о том, что в ходе той резни погибло более двадцати тысяч армян. «Мама Женя», а именно так Высоцкий называл свою мачеху, была вывезена из обезумевшего Баку во время тех погромов. Армянские погромы повторилась вновь через 70 лет, уже в период развала Советского Союза. Вновь истребляли армян. Вновь — нечеловеческие деяния в Сумгаите, в Баку, в Шаумяновском районе НКАО. Именно тогда была проведена преступная спецоперация «Кольцо» — этнические чистки армянского населения, о которых Вы, Владимир Владимирович, упоминали в одном из своих выступлений на международном форуме «Валдай».

Известно также, что Министр обороны СССР маршал Дмитрий Язов, говоря о зверствах во время погромов в Баку, докладывал, что «армян выбрасывают из окон».

Первая карабахская война явилась продолжением этнического противостояния — с перерывом на 70 лет Советской власти. Как только Советский Союз начал распадаться, Карабах вновь подвергся насилию и, как следствие, — боевым действиям.

Карабахцы живут сегодня на земле предков благодаря своему непокоренному духу и исторической преемственности в карабахском вопросе протяженностью в два века — от великих русских царей до сегодняшнего дня, когда во главе Российской Федерации стоите Вы, многоуважаемый Владимир Владимирович!

Исторически сложилось так, что Карабах для русских — родная земля, ведь здесь похоронены наши предки, освобождавшие эти края еще во времена русско-персидских войн начала XIX века. По всей территории Карабаха располагались русские форпосты, часовни, а также три православных храма. К великому сожалению, все русские храмы были уничтожены большевиками уже в самом начале советизации края, и сегодня возведенный Российским миротворческим контингентом в 2021 году первый за сто с лишним лет православный храм в честь Рождества Христова приобретает сакральное историческое значение. Русская община Нагорного Карабаха совместно с верующими военнослужащими принимает самое активное участие в возрождении православия на карабахской земле. Каждое воскресенье в храме Рождества Христова проходит Божественная Литургия, справляются все церковные праздники по всем канонам Русской православной церкви.

В 2021 году нами была проведена перепись граждан Российской Федерации и славян, проживающих в Карабахе, по итогам которой членов общины насчитывается более 4000 человек. Конечно, далеко не все россияне зарегистрировались во время переписи, но несомненно одно: объединение русской общины, основанное на возрождении православия, состоялось.

На одной из картин знаменитого русского художника Франца Рубо — «Живой Мост» — запечатлена доблесть русских воинов, сражавшихся под командованием бесстрашного полковника Павла Карягина за карабахскую землю. Именно в его честь был основан в 1827 году русский форпост Карягин, переименованный в 1959 году руководством АзССР в Физули. В одном из сражений с превосходящим во много раз по численности противником необходимо было переправить две пушки через овраг. Не пожалев живота своего ради Отчизны, русские воины заполнили собою овраг, подставив свои тела под пушки; двум из русских героев переправа орудий стоила жизней. Сегодня такие же героические воины, верные сыны нашего Отечества, защищают честь российского стяга, честь русского мира — нашего цивилизационного выбора, уничтожая нацистов в Новороссии. Уничтожая тех, в чьих представлениях все русское должно исчезнуть с лица земли — попросту кануть в лету.

Целые регионы, огромные территории Российской империи, расчлененной большевиками после Октябрьской революции, оказались в составе искусственно созданных советских республик. Россия имеет полное право обеспечивать мир на этих территориях — «ради жизни на земле» (А. Твардовский), во имя жизни, во имя недопущения очередного геноцида мирного населения. Мы знаем, что Карабах с подавляющим большинством армянского населения, после целого века нахождения в составе Российской империи, после ее распада стал вожделенной территорией для созданной из российских губерний с помощью турецких штыков Азербайджанской Демократической Республики (АДР), через два года превращенную, опять же большевиками в угоду «сердечному другу Советов» (А. Солженицын) Ататюрку, в Азербайджанскую ССР.

Владимир Владимирович, мы надеемся на историческую справедливость. Мы искренне верим в то, что это словосочетание, часто Вами произносимое, — историческая справедливость, равно, как историческая истина — окажется приложимо и к Карабаху.

Граждане Российской Федерации оказывались на благословенной карабахской земле в разные времена, при разных обстоятельствах; у кого-то из нас на русском кладбище в Шуши рядом с могилой полковника Федора Семенова, дошедшего с графом Иваном Паскевичем до Евфрата, похоронены предки, освобождавшие Карабах в русско-персидских войнах, а у кого-то родители, будучи специалистами в различных областях жизнедеятельности, приезжали в советские годы поднимать экономику НКАО, вносили весомый вклад в обустройство региона. Нас всех объединяет то, что мы стали неотъемлемой частью Карабаха.

Пока во всем мире идет давление на Русскую Православную Церковь, мы в Нагорном Карабахе возрождаем русское православие! Вокруг возведенного храма Рождества Христова сформировалась крепкая православная община. Русская община представляет собой не только православное братство, ведь добрая часть верующих из числа граждан Российской Федерации — люди армянского происхождения и принадлежат к Армянской Апостольской Церкви. Это еще и славянское единство, ведь в нашей общине, помимо русских, есть украинцы и белорусы. В этом уникальность нашей общины, что в наши неспокойные дни хочется отметить особо. Мы умеем преданно дружить и ценить все самое хорошее в других народах и вероисповеданиях.

Имея историческую память, памятуя о событиях последних десятилетий — мы не видим себя в составе Азербайджана. Особенно после всего, что произошло за эти два послевоенных года, когда многократно нарушалось трехстороннее соглашение: вновь и вновь убийства и преступления против мирного населения. Сегодня мы окончательно убедились в том, что карабахская земля нужна азербайджанскому руководству без армян, а значит и без нас — россиян, славян и православных.

Владимир Владимирович, оставить жителей Нагорного Карабаха в составе Азербайджана — все равно что обезличить все население, уничтожить нас или принудить покинуть родной для нас Карабах. Такое решение однозначно приведет к исходу с карабахской земли ее исторически законных наследников.

Совместное проживание с соседями в обозримой перспективе невозможно. Все агрессивные действия азербайджанских вооруженных сил и недвусмысленные высказывания азербайджанского руководства после подписания трехстороннего соглашения окончательно убедили нас в этом — в невозможности нахождения в составе Азербайджана. Потому, что мы знаем: это приведет к исчезновению самобытного русскоязычного карабахского населения с родной для нас карабахской земли.

Мы свято верим в Бога и надеемся, что именно Вам, Владимир Владимирович, отведена богоугодная миссия по спасению мирного карабахского населения. Мы надеемся, что Российский Миротворческий контингент, обеспечивающий, как и два века тому назад, безопасность в Карабахе, — не оставит одних наших детей и стариков.

Славные традиции русского воинства на карабахской земле имеют глубокие корни. Российский фактор — со времён русских царей до сегодняшнего дня — оценивается нами как Божья милость, как возможность для нас остаться на карабахской земле — на земле наших предков, отдавших свои жизни за неё.

Желаем Вам, господин президент, процветания и долголетия — как во главе Российского государства, так и в жизни!

Храни Господь Россию и Вас!