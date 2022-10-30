Пекин, , 16:10 — REGNUM Введённые правительством США ограничения на поставки произведённых с использованием американских технологий чипов не окажут значительного влияния на военно-промышленный комплекс Китая. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Китайский самолет Y-20 Alert5

В начале октября 2022 года правительство США ввело дополнительные меры экспортного контроля, ограничив поставки высокотехнологических компонентов в Китай. В США заявили, что эти меры должны ограничить доступ КНР с «чувствительным технологиям военного назначения».

В частности, американским компаниям запретили поставлять в Китай логические микросхемы, произведённые по 16-нанометровому или более точным техпроцессам. Запрет также касается оборудования, использующегося для производства таких чипов. Эти меры распространяются на иностранные компании, использующие на производстве американские технологии.

Военный обозреватель Энтони Вонг Тонг рассказал, что эти действия не окажут заметного влияния на китайское производство вооружений. Он объяснил, что в оборонной промышленности используются более зрелые технологии, чем в гражданском секторе.

Например, американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 оснащён процессором, мощность которого сравнима с выпущенным в 2004 году потребительским процессором Intel, изготовленным по 90-нанометровому техпроцессу. При этом китайские производители чипов, такие как Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), успешно освоили производство по 28-нм техпроцессу.

«Разработка военного оборудования также занимает много времени, поэтому в нём, как правило, используются надёжные чипы, разработанные с использованием технологий предыдущих поколений», — дополнил военный обозреватель Сун Чжунпин.

Читайте ранее в этом сюжете: В мире началась Большая война между США и Китаем за чипы — The Strategist