Москва, , 16:06 — REGNUM В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 30 авиарейсов. Об этом 30 октября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:03 мск в аэропорту «Внуково» задержан один авиарейс, еще три отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два авиарейса, еще 21 отменен; в аэропорту «Домодедово» задержано четыре авиарейса.

В аэропортах Москвы не сообщаются причины задержки и отмены авиарейсов.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 30 октября в Москве ожидается ухудшение погодных условий.