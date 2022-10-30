Москва, , 16:06 — REGNUM Григорий Лепс заявил, что от немедленного ухода со сцены его останавливает только отсутствие иного источника дохода. Об этом 30 октября сообщает mk.ru.

Григорий Лепс Okras

«Могу сейчас уйти со сцены, но другого заработка у меня на данный момент нет», — сказал Лепс во время общения с журналистами за кулисами концерта, посвящённого 80-летию Муслима Магомаева. Певец подчеркнул, что если бы он мог зарабатывать деньги другим способом, то ушёл без со сцены уже «завтра».

Артист предположил, что его присутствие на сцене надоело не столько ему самому, сколько зрителям. «Без меня будет кому петь. Есть молодые ребята, довольно перспективные, очень мотивированные, голосистые. А наше дело старческое!» — заявил артист.

Напомним, в июле 2022 года Григорий Лепс отметил 60-летний юбилей. Карьеру музыканта он начал в 80-х годах XX века в Сочи, был солистом рок-группы «Индекс-398», в 1992 году переехал в Москву. Первый сольный студийный альбом «Храни Вас Бог» Лепс выпустил в 1995 году.

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