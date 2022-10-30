Донецк, , 16:02 — REGNUM Населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 30 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 15:30 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 30 октября представительство ДНР в СЦКК сообщило, что киевские боевики обстреляли Ясиноватую снарядами натовского калибра.