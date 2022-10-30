Сочи, Краснодарский край, , 16:01 — REGNUM 30 октября в Сочи на стадионе «Фишт» футбольный клуб «Сочи» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с «Уралом» из Екатеринбурга. Основное время встречи завершилось со счетом 2:2.

ФК Урал Fc-ural.ru

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Кристиан Нобоа (28’ пенальти) и Мусса Сиссако (76’ Ваня Дркушич). Голы «Урала» забили Юрий Газинский (31’ Егор Филипенко) и Алексей Каштанов (73’ пенальти). Желтые карточки получили Егор Филипенко, Ваня Дркушич, Иван Миладинович, Георгий Мелкадзе, Лазарь Ранджелович и Юрий Газинский.

Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Антоном Фроловым. Ассистенты главного судьи — Дмитрий Чельцов и Константин Шаламберидзе.

Составы команд:

«Сочи»: Заболотный, Дркушич, Юрганов (Сиссако, 57’), Маргасов (Заика, 88’), Миладиновиич, Макарчук, Юсупов, Терехов, Нобоа, Жоазиньо (Мелкадзе, 58’), Сарвели (Цаллагов, 46’).

«Урал»: Помазун, Эммерсон, Кулаков, Бевеев, Филипенко, Сиссе, Юшин (Татаринов, 84’), Ранджелович (Сунгатулин, 90’), Газинский, Мишкич, Каштанов (Бикфалви, 84’).

«Сочи», набрав 21 очко, остался на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. «Урал» с 17-ю очками располагается позицией ниже.