Дувр, Великобритания, 30 октября, 2022, 15:48 — ИА Регнум. Неизвестный мужчина напал на миграционный центр в Дувре (Великобритания) и затем покончил с собой. Об этом 30 октября сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

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«Мужчина бросил бутылки с зажигательной смесью в новый британский пограничный миграционный центр в Дувре (Англия), а затем покончил с собой», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне командующий пограничными войсками Ла-Манша Дэн О’Махони рассказал, что свыше 10 тысяч албанцев нелегально проникли в Великобританию на надувных лодках в 2022 году.