Токио, , 15:41 — REGNUM Японский производитель жидкокристаллических экранов Japan Display заключил сделку о продаже дочернего предприятия Suzhou JDI Electronics китайской компании Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Об этом сообщает Nikkei Asia.

Сломанные дисплеи Drapplesi

Предприятие японской компании расположено в китайском городе Сучжоу. Местная компания выкупит его у японского производителя за $140 млн. Ожидается, что сделка будет закрыта к марту 2023 года.

Японская компания избавляется от активов на фоне экономических проблем, приведших к убыточности предприятия. Ранее основным клиентом Japan Display была американская компания Apple, которая устанавливала дисплеи японского производства на свои смартфоны iPhone.

В 2020 году Apple перешла с жидкокристаллических дисплеев на экраны на основе органических светодиодов (OLED). Japan Display не удалось найти заказчиков после сокращения закупок Apple.

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