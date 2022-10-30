Донецк, , 15:40 — REGNUM Зачистка села Павловки на угледарском направлении в Донецкой Народной Республике (ДНР) ведётся в данный момент российскими войсками. Об этом 30 октября сообщил первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов в своём телеграм-канале.

Z Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«На угледарском направлении идёт зачистка Павловки силами ОБТФ (оперативно-боевох тактических формирований. — Прим. ред.) ДНР, куда входит также ССО (Силы специальных операций. — Прим ред.) МГБ. Наши закрепились на южных и юго-восточных территориях и с утра выдавливают противника. Укры бросают резервы, но их на подходе накрывает наша артиллерия и авиация. Бойцы говорят, что у противника горы трупов», — говорится в сообщении.

Кроме того, Безоснов уточнил, что также хорошо работают российские беспилотники «Ланцет» и «Куб», поражают артиллерию и бронетехнику врага в тылу позиций ВСУ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские войска с начала спецоперации на территории б. УССР уничтожили 328 самолетов и 167 вертолетов ВСУ.