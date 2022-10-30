Москва, , 15:35 — REGNUM 30 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» футбольный клуб «Спартак» в матче 15-го тура Мир Российской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Торпедо». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Шамар Николсон Алексей Колчин © ИА REGNUM

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Ассистенты главного судьи — Роман Усачев и Дмитрий Сафьян. Резервный арбитр — Константин Аверьянов.

Стартовые составы команд:

«Спартак»: Александр Селихов, Георгий Джикия, Павел Маслов, Михаил Игнатов, Даниил Хлусевич, Данил Денисов, Роман Зобнин, Данила Пруцев, Квинси Промес, Шамар Николсон, Александр Соболев.

«Торпедо»: Александр Довбня, Игорь Смольников, Олег Кожемякин, Боян Роганович, Равиль Нетфуллин, Дамьен Ле Таллек, Михаил Каймаков, Марио Чурич, Игор Савич, Давид Караев, Максим Турищев.