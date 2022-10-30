Москва, 30 октября, 2022, 15:28 — ИА Регнум. Бизнесмен, глава и собственник российской группы компаний «Конкорд» Евгений Пригожин обратился к генеральному прокурору РФ Краснову Игорю с просьбой провести проверку деятельности американского видеохостинга YouTube. Об этом 30 октября сообщает пресс-служба компании «Конкорд».

germany_photography YouTube

«Во время проведения СВО на платформе началась информационная война, направленная на очернение образа России в глазах пользователей. На YouTube распространяются фейки, публикуется русофобский контент, призывы к свержению власти в Российской Федерации и деструктивные материалы», — говорится в сообщении.

Кроме того, указывается, что также в заявлении Пригожина предлагается рассмотреть вопрос о признании нежелательной на территории РФ деятельности американской компании Google LLC, распространяющей информацию, которая направлена на создание угрозы обороноспособности нашей страны и безопасности государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 октября глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил, что попытки части диаспоры жителей территории б. УССР в Германии отнять Русский дом в Берлине оказались позорными.