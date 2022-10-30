Новосибирск, 30 октября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. В Новосибирске ночью 30 октября произошло ДТП с участием кареты скорой помощи. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Новосибирской области.

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В Кировском районе медицинский автомобиль столкнулся с легковушкой и опрокинулся на бок. В результате пострадали шесть человек, все они доставлены в больницу.

Для установления всех обстоятельств происшествия сотрудники СКР инициировали вопрос о передаче материалов проверки в следственные органы.

«По результатам проверки будет принято законное процессуальное решение», — добавили в управлении.

Как сообщало ИА REGNUM, аналогичное ДТП произошло вечером 27 октября в Брянске. После столкновения с легковым автомобилем, ГАЗ скорой помощи опрокинулся на бок.

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