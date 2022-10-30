Москва, , 15:16 — REGNUM Чаще всего поклонники советского кино пересматривают в сети интернет сцены из фильмов «Любовь и голуби», «Афоня» и «Бриллиантовая рука». Об этом сообщили представители телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» агентству ТАСС.

Девушки, уймите вашу мать Цитата из к/ф «Любовь и голуби». реж Владимир Меньшов. 1985. СССР

Для составления этого рейтинга сотрудники телеканала проанализировали запросы в популярных российских социальных сетях и поисковых сервисах. Они выбрали десять эпизодов вышедших в СССР отечественных картин, которые зрители чаще всего пересматривают.

Возглавила рейтинг сцена с конфликтом героинь Нины Дорошиной и Людмилы Гурченко в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби». Только за последний месяц зрители искали этот эпизод по ключевым фразам около четырёх тысяч раз.

Второе место заняла сцена на танцплощадке из фильма Георгия Данелии «Афоня». Третье место досталось эпизоду с героями Юрия Никулина и Светланы Светличной из комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука».

Замкнули пятёрку сцены из фильмов «Девчата» и «Ирония судьба». В первую десятку также вошли эпизоды из картин «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика», «Иван Васильевич меняет профессию», «Служебный роман», «Москва слезам не верит» и «Джентльмены удачи».