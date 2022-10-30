Вашингтон, , 15:14 — REGNUM Партию российских автоматов Калашникова АК-74 с патронами калибра 5,45 мм или его копий намерено приобрести министерство обороны США. Об этом 30 октября говорится на информационной странице заказа на сайте SAM. gov.

Автомат AK-74 Shmelin

При это в требованиях уточняется, что по контрактам сухопутных войск в Нью-Джерси разыскивает потенциальных поставщиков АК-74 и аксессуаров к нему, однако не уточняется, для каких целей будет использоваться это оружие.

Также уточняется, что Пентагон предпочитает не все похожие на российский автомат модели, а только оружие из Румынии (md.86), России (АК-74) и Германии (MPi AK74).

«Болгарские винтовки AR-SF и польские винтовки образца Tantal не считаются оружием образца АК-74», — подчёркивается в сообщении.

Отметим, автомат АК-74 был разработан в 1970 году советским конструктором Михаилом Калашниковым и взят на вооружение Советской армией в 1974 году.