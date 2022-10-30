Москва, , 15:10 — REGNUM С начала спецоперации на территории б. УССР уничтожены 328 самолетов и 167 вертолетов ВСУ. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

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«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники», — отмечается в сообщении.

Только за сутки средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожен самолет Су-25 ВСУ. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка ДНР сбито два вертолета Ми-8 ВСУ.

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