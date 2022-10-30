Москва, 30 октября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) России в районе населенного пункта Никольское ДНР уничтожен самолет Су-25 ВСУ. В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка ДНР сбито два вертолета Ми-8 ВСУ. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

Mil.ru ПВО России

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Также за сутки уничтожены 10 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Комсомольский, Никольское, Вольное ДНР, Каменка, Коломыйчиха, Врубовка, Сосновый ЛНР и Мечниково Харьковской области.

Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской РСЗО HIMARS в районах населенных пунктов Межевое, Вугляр ДНР, Новая Каховка, Антоновка, Ольговка, Першотравневое, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе н. п. Попасная ЛНР.

В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет HARM.