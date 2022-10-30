Москва, 30 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. В ходе контрбатарейной борьбы силами ВС РФ в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

Pentagon.mil РСЗО HIMARS

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В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня MARS-2 и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.