Сводка Министерства обороны РФ о ходе СВО в б. УССР на 30 октября 2022 года
Москва, 30 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.
На купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.
Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи.
Уничтожено до 250 военнослужащих киевского режима и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.
На краснолиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.
Все атаки отражены.
Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 военнослужащих киевского режима, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.
На южно-донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.
Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики.
Уничтожено более 100 военнослужащих киевского режима, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.
Шесть военнослужащих киевского режима сдались в плен, захвачен один танк киевского режима.
На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.
В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи.
Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника.
Уничтожено более 180 военнослужащих киевского режима, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.
В районе города Очакова Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.
В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
В районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения.
Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
Истребительной авиацией в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 ВСУ.
В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой Народной Республики сбито два вертолета Ми-8 ВСУ.
Также за сутки уничтожены 10 киевских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское, Комсомольский, Вольное Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха, Каменка, Врубовка, Сосновый Луганской Народной Республики и Мечниково Харьковской области.
Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Вугляр, Межевое Донецкой Народной Республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Першотравневое, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики.
В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM».
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники.
***
Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.
В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодара и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов.
Обстрелы артиллерией киевского режима велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.
Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ.
Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.