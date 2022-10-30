Москва, 30 октября, 2022, 15:04 — ИА Регнум. Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

На купянском направлении противник силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предпринял семь безуспешных атак на позиции российских войск в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка, Табаевка и Берестовое Харьковской области.

Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи.

Уничтожено до 250 военнослужащих киевского режима и боевиков, один танк, шесть боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и восемь автомобилей.

На краснолиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка Луганской Народной Республики.

Все атаки отражены.

Огнем артиллерии и ударами армейской авиации уничтожено более 50 военнослужащих киевского режима, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.

На южно-донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот.

Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на три километра и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка Донецкой Народной Республики.

Уничтожено более 100 военнослужащих киевского режима, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов.

Шесть военнослужащих киевского режима сдались в плен, захвачен один танк киевского режима.

На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Пятихатки, Червоный Яр, Ищенка Херсонской области.

В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи.

Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника.

Уничтожено более 180 военнослужащих киевского режима, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, а также 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 189 районах.

В районе города Очакова Николаевской области нанесен удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777.

В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В районе населенного пункта Мешково-Погорелово Николаевской области уничтожена пусковая установка германской реактивной системы залпового огня «MARS-2» и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

Также в районе населенного пункта Николаевка Донецкой Народной Республики уничтожена американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Истребительной авиацией в районе населенного пункта Дудчаны Херсонской области сбит вертолет Ми-8 ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Никольское Донецкой Народной Республики уничтожен самолет Су-25 ВСУ.

В районах населенных пунктов Кировск и Константиновка Донецкой Народной Республики сбито два вертолета Ми-8 ВСУ.

Также за сутки уничтожены 10 киевских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Никольское, Комсомольский, Вольное Донецкой Народной Республики, Коломыйчиха, Каменка, Врубовка, Сосновый Луганской Народной Республики и Мечниково Харьковской области.

Кроме того, сбиты в воздухе 32 снаряда американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Вугляр, Межевое Донецкой Народной Республики, Антоновка, Новая Каховка, Ольговка, Першотравневое, Львово Херсонской области и один реактивный снаряд «Ольха» в районе населенного пункта Попасная Луганской Народной Республики.

В районе населенного пункта Антоновка Херсонской области перехвачено шесть американских противорадиолокационных ракет «HARM».

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 328 самолетов, 167 вертолетов, 2380 беспилотных летательных аппаратов, 384 зенитных ракетных комплекса, 6192 танка и других боевых бронированных машин, 879 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3537 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6898 единиц специальной военной автомобильной техники.

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Несмотря на присутствие на Запорожской атомной электростанции представителей МАГАТЭ, киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы.

В течение суток зафиксировано три обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ города Энергодара и территории, прилегающей к станции. Всего было выпущено 10 снарядов.

Обстрелы артиллерией киевского режима велись из района населенного пункта Новокиевка Днепропетровской области.

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии.

Кроме того, при попытке высадки диверсионно-разведывательной группы ВСУ для проникновения в город Энергодар Запорожской области уничтожен один быстроходный катер ВСУ.

Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме.