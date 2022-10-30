Москва, 30 октября 2022, 15:01 — REGNUM В районе города Очаков Николаевской области ВС России нанесли удар по центру подготовки сил специальных операций ВСУ. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.
Следите за развитием событий в трансляции: «Оборона под Херсоном, наступление под Донецком: все новости о СВО»
Кроме того оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС РФ поражен узел связи ВСУ в районе населенного пункта Беляевка Херсонской области, склад боеприпасов в районе Купянска Харьковской области, 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника ВСУ в 189 районах.
На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами.
Читайте ранее в этом сюжете: ВС РФ уничтожили 180 боевиков ВСУ на николаево-криворожском направлении