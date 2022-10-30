Варшава, 30 октября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Слова руководителя офиса главы киевского преступного режима Андрея Ермака о том, что Россия якобы совершила теракты в бухте Севастополя 29 октября для выхода из «зерновой сделки», вызвали 30 октября критику со стороны читателей польского издания Interia.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Русские снова напали на себя! Вы в курсе, что практически вся информация о том, что происходит на [территории б. УССР], является ложной?» — написал читатель под ником sova.

«Бандеровцы, видать, сошли с ума. Сначала говорили, что русские обстреливали АЭС, которую они сами контролируют, потом, что они атаковали собственный Крымский мост, а теперь говорят, что российские войска обстреляли свой Черноморский флот, что бред. [В Киеве] считают нас глупцами», — поддержал его пользователь Logic.

«Да-да, именно Россия совершила террористическую атаку на собственные корабли с целью уничтожить радиолокационную станцию на фрегате «Макаров» и повредить тральщик», — сыронизировал fgh.

«Сатанинская пропаганда [Киева]», — указал Laszlo.

«[Киевскую] ложь нельзя ни читать, ни слушать», — подчеркнул читатель с ником No.

«Что, опять, по мнению СБУ, Россия сама себя обстреляла? Хватит уже», — заключил Wała Ukrainie.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заявления киевского журналиста Дмитрия Гордона (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) о якобы производстве в Таджикистане беспилотников Ирана опроверг таджикский МИД.