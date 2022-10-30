Москва, , 14:58 — REGNUM На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«На николаево-криворожском направлении ВСУ предприняли три безуспешные атаки ротными тактическими группами в направлении н. п. Червоный Яр, Пятихатки, Ищенка Херсонской области. В результате огневого поражения и решительных действий российских подразделений противник отброшен на исходные рубежи», — отмечается в сообщении.

Кроме того, нанесено поражение 13 районам сосредоточения резервов противника. Уничтожено более 180 военнослужащих ВСУ, 11 боевых бронированных машин и 21 автомобиль.

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