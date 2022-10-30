Москва, , 14:55 — REGNUM На южно-донецком направлении подразделения российских войск в ходе наступательных действий уничтожили противника в районах населенных пунктов Новомихайловка и Владимировка Донецкой народной республики, а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км и вышли к южным окраинам населенного пункта Павловка ДНР», — отмечается в сообщении.

Уничтожено более 100 военнослужащих ВСУ, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов. Шесть военнослужащих ВСУ сдались в плен, захвачен один танк ВСУ.

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