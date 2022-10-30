Москва, , 14:51 — REGNUM На красно-лиманском направлении ВСУ пытались вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«На красно-лиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червонопоповка ЛНР», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что все атаки противнкиа отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.

На купянском направлении ВСУ силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции войск РФ.

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