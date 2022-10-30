Москва, 30 октября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. На краснолиманском направлении ВСУ пытались вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«На краснолиманском направлении противник пытался вести наступательные действия двумя ротными тактическими группами в направлении населенных пунктов Макеевка, Стельмаховка, Червонопоповка ЛНР», — отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что все атаки противника отражены. Огнем артиллерии и ударами армейской авиации ВС РФ уничтожено более 50 военнослужащих ВСУ, один танк, две боевые машины пехоты и один бронетранспортер.

На купянском направлении ВСУ силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции войск РФ.