Москва, , 14:48 — REGNUM На купянском направлении ВСУ силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, предприняли семь безуспешных атак на позиции войск РФ в районах населенных пунктов Орлянка, Першотравневое, Табаевка и Берестовое Харьковской области. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

ВСУ U.S. Army Europe

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«Огнем артиллерии, ударами авиации и активными действиями российских войск подразделения ВСУ были отброшены на исходные рубежи», — отмечается в сообщении.

Дополняется, что уничтожено до 250 военнослужащих и боевиков ВСУ, один танк, 6 боевых машин пехоты, четыре бронетранспортера и 8 автомобилей.

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