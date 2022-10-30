Москва, , 14:45 — REGNUM Артиллерия ВСУ в течение суток трижды обстреляла Энергодар и территорию, прилегающей к Запорожской АЭС, выпустив 10 снарядов. Ответным огнем артиллерии ВС РФ подразделения ВСУ были подавлены. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

Возможные последствия аварий на Запорожской АЭС Министерство обороны России

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«В течение суток зафиксировано 3 обстрела артиллерийскими подразделениями ВСУ г. Энергодар и территории, прилегающей к АЭС. Всего выпущено 10 снарядов. Обстрелы артиллерии ВСУ велись из района н. п. Новокиевка Днепропетровской области», — отмечается в сообщении.

В ходе контрбатарейной борьбы подразделения ВСУ подавлены ответным огнем российской артиллерии. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС — в норме.

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