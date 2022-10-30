Москва, , 14:45 — REGNUM Руководство России, включая президента РФ Владимира Путина, всё ещё готово к проведению переговоров по ситуации на территории б. УССР. Об этом 30 октября заявил российский министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью для фильма «Мир на грани. Уроки Карибского кризиса», показанного в эфире Первого канала.

Сергей Лавров Mid.ru

«Готовность России, включая её президента, к переговорам [ситуации на территории б. УССР], она остаётся неизменной», — сказал он.

Также глава МИД РФ уточнил, что Россия всегда будет готова выслушать предложения по снижению напряженности от партнёров с Запада, если от них будут исходить какие-то реалистичные предложения, опирающиеся на принципы равноправия и уважения интересов друг друга, и направленные на поиск компромиссов и баланса интересов всех стран.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что амбиции главы киевского террористического режима Владимира Зеленского обладать ядерным оружием были видны с момента его выступления на Мюнхенской конференции по безопасности.