Пекин, , 14:40 — REGNUM Частная китайская компания Changguang Satellite объявила о расширении группировки спутников дистанционного зондирования Земли Jilin-1 до 300 аппаратов. Об этом сообщает портал SpaceNews.

Система спутников Popmech.ru

Компания Changguang Satellite основана в 2014 году. Она стала первой частной коммерческой компанией в Китае, работающей в области спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Changguang Satellite занимается разработкой, производством и эксплуатацией спутников ДЗЗ, оснащённых оптическими системам высокого разрешения.

В 2015 году Changguang Satellite начала разворачивать первую китайскую коммерческую группировку спутников ДЗЗ Jilin-1. К осени 2022 года состав группировки достиг 70 спутников.

Первоначально планировалось, что группировка будет состоять из 138 спутников. Новая программа Changguang Satellite предусматривает расширение этой группировки до 300 аппаратов к 2025 году. Наращивание числа спутников позволит повысить частоту получения снимков конкретных районов.

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