Москва, 30 октября, 2022, 14:39 — ИА Регнум. Российские военные вышли к окраинам села Павловка (ДНР), продвинувшись в глубину обороны ВСУ более чем на 3 км. Об этом 30 октября сообщает Минобороны России.

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В результате наступления ВСУ потеряли более 100 человек.

Также ВС РФ нанесли удар по Очакову в Николаевской области. В Минобороны РФ уточнили, что удар нанесен по центру подготовки сил спецопераций войск ВСУ.