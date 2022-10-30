Москва, , 14:32 — REGNUM 26-летний фланговый нападающий «Локомотива» и сборной России по футболу Рифат Жемалетиднов вернется в строй в январе 2023 года. Об этом сообщает агент футболиста Вадим Шпинев.

Рифат Жемалетдинов Анна Нэсси

«Все идет по плану. Как и должно быть. Рифат постоянно присутствует с командой. Есть ли шанс, что он сможет вернуться в январе? Мы надеемся на это, но забегать вперед не хочется», — цитирует Шпинева издание «РБ Спорт».

В текущем сезоне Жемалетдинов не сыграл ни одного матча из-за тяжелой травмы, полученной в июне. В прошлом сезоне нападающий набрал 15 (9+6) очков по системе гол+пас в 24 матчах чемпионата России.